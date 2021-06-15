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Семья из Кургана открыла частную сыроварню на бюджетные деньги

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль «Планета сыра» в ТРЦ «Пассаж». Екатеринбург, сыр, фермерские продукты
Многодетной семье из Кургана выделили деньги на развитие бизнеса Фото:

Многодетная семья Беловых из Кургана получила 250 тысяч рублей на оборудование для частной сыроварни. Бюджетные средства курганцы получили по социальному контракту после согласования бизнес-плана. Об этом сообщается на сайте правительства Курганской области.

«Супруги Родион и Юлия Беловы обратились за поддержкой в управление соцзащиты Кетовского района, так как жили в селе Пименовка. Представили подробный бизнес-план. И через месяц подписали социальный контракт, по которому получили 250 тысяч рублей», — говорится в релизе.

Деньги Беловы потратили на закупку пресса и форм под пресс и сыроварню. Запуск новой производственной линии сыроварни планируют до конца июня, а выход на проектную мощность — в сентябре 2021 года. Семья планирует выпускать 6 500 кг сыра и молочной продукции в год. Помогают родителям на сыроварне их четыре дочки, старшей — 8 лет, а самой маленькой — год.

«За 5 месяцев 2021 года материальную поддержку на основании социального контракта получил 771 житель Курганской области на общую сумму 35,6 млн руб. Из них 449 человек получили помощь и выплаты в период поиска работы, 233 — на преодоление трудной жизненной ситуации, 50 — развивают личное подсобное хозяйство и 39 — стали индивидуальными предпринимателями», — отметила начальник Главного управления социальной защиты населения Анастасия Золотухина.

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