Семья из Кургана открыла частную сыроварню на бюджетные деньги

Многодетной семье из Кургана выделили деньги на развитие бизнеса Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Многодетная семья Беловых из Кургана получила 250 тысяч рублей на оборудование для частной сыроварни. Бюджетные средства курганцы получили по социальному контракту после согласования бизнес-плана. Об этом сообщается на сайте правительства Курганской области.

«Супруги Родион и Юлия Беловы обратились за поддержкой в управление соцзащиты Кетовского района, так как жили в селе Пименовка. Представили подробный бизнес-план. И через месяц подписали социальный контракт, по которому получили 250 тысяч рублей», — говорится в релизе.

Деньги Беловы потратили на закупку пресса и форм под пресс и сыроварню. Запуск новой производственной линии сыроварни планируют до конца июня, а выход на проектную мощность — в сентябре 2021 года. Семья планирует выпускать 6 500 кг сыра и молочной продукции в год. Помогают родителям на сыроварне их четыре дочки, старшей — 8 лет, а самой маленькой — год.

«За 5 месяцев 2021 года материальную поддержку на основании социального контракта получил 771 житель Курганской области на общую сумму 35,6 млн руб. Из них 449 человек получили помощь и выплаты в период поиска работы, 233 — на преодоление трудной жизненной ситуации, 50 — развивают личное подсобное хозяйство и 39 — стали индивидуальными предпринимателями», — отметила начальник Главного управления социальной защиты населения Анастасия Золотухина.