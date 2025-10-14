Народные приметы на 15 октября: как не навлечь беду на Киприана и Устинью

Приметы и поверья 15 октября
Православные христиане 15 октября чтят память священномученика Киприана и святой мученицы Иустины, которые служат примером победы веры над злом, а в народном отмечается Киприан и Устинья. Согласно поверьям, Куприян и Иустина оказывают помощь в защите от злонамеренных людей и потусторонних сил. Подробнее о традициях и приметах этого дня — в материале URA.RU.
Народные традиции и обряды 15 октября
На Руси день Куприяна и Устиньи считался временем особой духовной и физической защиты. В этот день проводили обряды очищения дома и хозяйства: окуривали помещения травами, читали молитвы, очищали воду и углы дома святой водой. Главной целью было защититься от злых духов и чар.