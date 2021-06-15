Челябинские детские лагеря закрыты на изоляцию из-за пандемии

В городских лагерях случаев заболевания коронавирусом нет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Все загородные детские оздоровительные лагеря в Челябинской области уходят в режим изоляции. Об этом на брифинге 16 июня заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт. Такие меры предприняты из-за пандемии коронавируса

«Сотрудникам запрещено покидать их территории, в том числе в пересменки. В одном лагере было зафиксировано три случая заражения у сотрудников, — сообщила Гехт. — Раньше сотрудникам разрешалось покидать лагерь в пересменку при наличии отрицательного теста на COVID-19».

При этом в городских школьных лагерях случаев заражений не зафиксировано. « Этому способствует и то, что там отдыхают, как правило, дети, которые весь год учились вместе и находились под наблюдением», — пояснила вице-губернатор.

Ранее Гехт заявила, что в области отмечено увеличение, хотя и незначительное, числа заболеваний коронавирусом. Рост за минувшие сутки составил 92 случая, накануне этот показатель составил 89 случаев. «В части регионов РФ число заболевших кратно увеличивается изо дня в день. Все это говорит о приходе третьей волны», — сообщила Гехт.