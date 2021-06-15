15 июня 2021
14 июня 2021

Челябинские детские лагеря закрыты на изоляцию из-за пандемии

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Здание КГУ. Курган, флажок, дети, школа, школьники, летний лагерь, экскурсия, урок на улице
В городских лагерях случаев заболевания коронавирусом нет Фото:
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Коронавирус COVID-19

Все загородные детские оздоровительные лагеря в Челябинской области уходят в режим изоляции. Об этом на брифинге 16 июня заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт. Такие меры предприняты из-за пандемии коронавируса

«Сотрудникам запрещено покидать их территории, в том числе в пересменки. В одном лагере было зафиксировано три случая заражения у сотрудников, — сообщила Гехт. — Раньше сотрудникам разрешалось покидать лагерь в пересменку при наличии отрицательного теста на COVID-19».

При этом в городских школьных лагерях случаев заражений не зафиксировано. « Этому способствует и то, что там отдыхают, как правило, дети, которые весь год учились вместе и находились под наблюдением», — пояснила вице-губернатор.

Ранее Гехт заявила, что в области отмечено увеличение, хотя и незначительное, числа заболеваний коронавирусом. Рост за минувшие сутки составил 92 случая, накануне этот показатель составил 89 случаев. «В части регионов РФ число заболевших кратно увеличивается изо дня в день. Все это говорит о приходе третьей волны», — сообщила Гехт.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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