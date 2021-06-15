В крупе из свердловских магазинов нашли опасные примеси

Пшеничная крупа содержала металломагнитную примесь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В пшеничной крупе сорта «полтавская № 2», которую исследовали в Свердловской области, обнаружили металломагнитную примесь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

«Лабораторные испытания <…> показали, что в крупе содержится металломагнитная примесь: размер отдельных ее частиц составил 4 мм при норме 0,3 мм, а масса отдельных частиц достигала 6 мг при норме 0,4 мг», — сказано в официальном сообщении на сайте ведомства. Результаты лабораторных испытаний переданы в управление Россельхознадзора по Свердловской области для принятия дальнейших мер.

Металломагнитные примеси часто встречаются в крупах, однако в избыточном количестве они опасны для организма человека. Они представляют собой частицы металлов и руды, которые попадают в крупу в процессе обработки на предприятии. Из-за примесей могут возникнуть различные повреждения и заболевания пищеварительного тракта.

Ранее URA.RU сообщало, что в ячневой крупе и овсяных хлопьях, которые поступили в Свердловскую область, нашли металл. Кроме того, почти пятая часть проверенной в регионе молочной продукции оказалась фальсификатом.