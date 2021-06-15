Пассажиры Utair не могут вылететь из Тюмени в Москву

Пассажиры утреннего рейса Utair из Тюмени в Москву ожидают вылета уже почти шесть часов. Информация об этом представлена на сайте аэропорта Рощино.
«Рейс ЮТ 454, авиакомпания Utair. Сообщением Тюмень — Москва/Внуково. Вылет по расписанию: 07:15. Задерживается. Расчетное время вылета: 14:00», — такие данные представлены на сайте тюменского аэропорта Рощино.
Данные о причине задержки отсутствуют на портале воздушной гавани, равно как и на сайте авиакомпании Utair. URA.RU направило запрос в пресс-службу авиаперевозчика, а также в управление транспортной прокуратуры по УрФО.
Ранее агентство писало, что самолет Utair совершил жесткую посадку в Тюменской области. У борта отломилось шасси.
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