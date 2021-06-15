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Пассажиры Utair не могут вылететь из Тюмени в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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Реконструкция аэропорта
Пассажиры рейса на Москву вынуждены ожидать вылета уже почти шесть часов Фото:

Пассажиры утреннего рейса Utair из Тюмени в Москву ожидают вылета уже почти шесть часов. Информация об этом представлена на сайте аэропорта Рощино.

«Рейс ЮТ 454, авиакомпания Utair. Сообщением Тюмень — Москва/Внуково. Вылет по расписанию: 07:15. Задерживается. Расчетное время вылета: 14:00», — такие данные представлены на сайте тюменского аэропорта Рощино.

Данные о причине задержки отсутствуют на портале воздушной гавани, равно как и на сайте авиакомпании Utair. URA.RU направило запрос в пресс-службу авиаперевозчика, а также в управление транспортной прокуратуры по УрФО.

Ранее агентство писало, что самолет Utair совершил жесткую посадку в Тюменской области. У борта отломилось шасси.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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