Врачи свердловского госпиталя Тетюхина попросили Путина о помощи

Работники медцентра в Нижнем Тагиле боятся закрытия Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудники свердловского госпиталя имени Владислава Тетюхина обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой спасти учреждение. Авторы коллективного письма, которое есть в распоряжении URA.RU, заявили, что медцентр третий год не получает денег из регионального бюджета, и попросили главу государства вмешаться.

Медики напомнили, что в 2019 году минздрав Свердловской области прекратил финансировать юрлицо госпиталя — ООО «УКРЛЦ». Кроме того, Министерство здравоохранения РФ до сих пор не приняло решение о выдаче субсидий медцентру. Листы ожидания учреждения насчитывают около 2000 пациентов, а длительность ожидания медпомощи — от полугода до 1,5 лет.

«Начиная с июля 2021 года, медицинскому центру по доминирующему направлению работы грозит полная остановка. Уважаемый Владимир Владимирович, обращаемся лично к вам с огромной просьбой решить вопрос с государственным заданием для „УКЛРЦ“ на 2021 год», — говорится в письме.

Госпиталь был основан экс-главой «ВСМПО-Ависма», миллиардером Владиславом Тетюхиным в Нижнем Тагиле. В апреле 2019 года, когда Тетюхин скончался, возникла угроза, что медцентр придет в упадок. Коллектив обращался к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву с открытым письмом. Сами же областные власти пытаются взыскать с госпиталя 89,2 млн рублей.

Одновременно свердловское правительство пытается заполучить акции медучреждения. На фоне этого губернатор Куйвашев заявлял, что руководство «УКЛРЦ» зарегистрировало основные активы учреждения на офшорные компании.