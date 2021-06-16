Путин прилетел в Женеву на встречу с Байденом. Видео

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ПМЭФ-2021. Владимир Путин. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин прилетел в Женеву Фото:

Президент России Владимир Путин прилетел в Женеву, чтобы встретиться с главой США Джо Байденом. Об этом сообщает сервис Flightradar24.

Самолет с Путиным прилетел в Женеву, сообщается на сайте сервиса. Встреча Путина и Байдена пройдет в среду на вилле Ла Гранж в Женеве. Президенты обсудят актуальные международные вопросы, двусторонние отношения и стратегическую стабильность, пишет «Национальная служба новостей».

Ранее стало известно, что встреча лидеров стран будет состоять из трех частей. Сначала будет разговор в узком составе, после — переговоры в расширенном составе, у которых будет продолжение. Потом стороны проведут пресс-конференцию для президентов. Об этом рассказал помощник Путина Юрий Ушаков.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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