Владимир Путин прилетел в Женеву Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин прилетел в Женеву, чтобы встретиться с главой США Джо Байденом. Об этом сообщает сервис Flightradar24.

Самолет с Путиным прилетел в Женеву, сообщается на сайте сервиса. Встреча Путина и Байдена пройдет в среду на вилле Ла Гранж в Женеве. Президенты обсудят актуальные международные вопросы, двусторонние отношения и стратегическую стабильность, пишет «Национальная служба новостей».

Ранее стало известно, что встреча лидеров стран будет состоять из трех частей. Сначала будет разговор в узком составе, после — переговоры в расширенном составе, у которых будет продолжение. Потом стороны проведут пресс-конференцию для президентов. Об этом рассказал помощник Путина Юрий Ушаков.