15 июня 2021

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение. Погода испортится в ближайшие часы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ураган и ливень в Челябинске, 06.06.2014, ливень, город
Погода в Челябинской области начнется портиться в ближайший час Фото:

В Челябинской области в ближайшие часы резко ухудшится погода, сообщили URA.RU в ГУ МЧС по региону. Южноуральцев просят соблюдать осторожность и взять под особый контроль детей.

«В ближайший час и до конца суток 16 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 метров в секунду и более. Такие же природные явления ожидаются ночью и днем 17 июня, ночью 18 июня», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий и не оставлять без присмотра детей. Тем, кого сильный ветер или град застал на улице, спасатели советуют укрыться в подъездах, не приближаясь к рекламным конструкциям или деревьям.

Накануне челябинцев уже предупреждали о возможном ухудшении погоды. Однако обновленное экстренное предупреждение содержит сведения об усилении ветра уже не до 20, а до 25 метров в секунду. При этом еще два дня в регионе сохранится аномальная жара — столбики термометров будут приближаться к 40-градусной отметке.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...