Погода в Челябинской области начнется портиться в ближайший час Фото: ТК «СНС» © URA.RU

В Челябинской области в ближайшие часы резко ухудшится погода, сообщили URA.RU в ГУ МЧС по региону. Южноуральцев просят соблюдать осторожность и взять под особый контроль детей.

«В ближайший час и до конца суток 16 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 метров в секунду и более. Такие же природные явления ожидаются ночью и днем 17 июня, ночью 18 июня», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий и не оставлять без присмотра детей. Тем, кого сильный ветер или град застал на улице, спасатели советуют укрыться в подъездах, не приближаясь к рекламным конструкциям или деревьям.

Накануне челябинцев уже предупреждали о возможном ухудшении погоды. Однако обновленное экстренное предупреждение содержит сведения об усилении ветра уже не до 20, а до 25 метров в секунду. При этом еще два дня в регионе сохранится аномальная жара — столбики термометров будут приближаться к 40-градусной отметке.