15 июня 2021

Курганская область получит более 100 млн рублей на нацпроект

© Служба новостей «URA.RU»
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Региону до 2024 выделят 143,3 млн рублей Фото:

Курганская область до 2024 года получит 143,3 млн рублей на реализацию нацпроекта «Цифровая экономика». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного правительства.

«С 2021 по 2024 годы на реализацию мероприятий программы регион получит из федерального бюджета 143,3 млн рублей», — рассказали в пресс-службе. Власти добавили, что для нацпроекта привлекают средства федеральных субсидий и других бюджетов.

В правительстве отметили, что в рамках нацпроекта в регионе действует региональный проект «Информационная инфраструктура». С помощью нацпроекта в регионе обновляют информационно-коммуникационную инфраструктуру и подключают к интернету школы, детсады, учреждения культуры, здравоохранения и связанные с работой мировых судей.

В регионе в рамках нацпроекта провайдеры помогают проводить интернет в отдаленные от Кургана места. По данному проекту областные власти сотрудничают с компаниями «Ростелеком» и «ЭР-Телеком Холдинг» («Дом.ru»).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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