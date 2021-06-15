В курганском селе скорость интернета вырастет в 50 раз

Скорость интернета вырастет в селе Сафакулево Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Сафакулево Курганской области появится высокоскоростной интернет. Его скорость увеличится с 2 Мбит/с до 100 Мбит/с. Об этом 16 июня на своем сайте сообщили представители областного департамента информационных технологий и цифрового развития.

«Ранее интернет здесь был организован только по аналоговой технологии доступа. В результате модернизации сетей связи скорость выхода в Сеть увеличится в разы: с 2 Мбит/с до 100 Мбит/с», — рассказали в ведомстве. В департаменте отметили, что Сафакулево является одним из самых отдаленных райцентров региона от Кургана. Расстояние от Сафакулево до Кургана составляет 210 км.

Представители департамента сообщили, что на первом этапе компания «Ростелеком» проведет интернет в 15 многоквартирных домов. В ведомстве добавили, что в селе на современную оптику заменят около двух километров сетей прошлого поколения и модернизируют устаревшее оборудование.

В Курганской области высокоскоростной интернет в отдаленных населенных пунктах появляется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». 2 июня было подписано соглашение между АО «ЭР-Телеком Холдинг» («Дом.ru») и областным правительством. Пермский провайдер также поможет местным властям в развитии нацпроекта.