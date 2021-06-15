Челябинские депутаты меняют формат сессии из-за болезни коллеги

У Михаила Махова диагностирован коронавирус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сессия Законодательного собрания Челябинской области 17 июня пройдет в онлайн-режиме. Об том URA.RU сообщил спикер ЗСО Владимир Мякуш. Причиной отказа от очного заседания стала болезнь депутата Михаила Махова, у которого диагностировали коронавирус.

«Махов лечится, мы желаем ему скорейшего выздоровления. Остальные депутаты повторно сдали тесты на COVID-19, у всех отрицательные результаты, — пояснил Мякуш. — Но мы решили провести эту сессию в режиме ВКС». Очные заседания в ЗСО возобновили с февраля.

Сессия 17 июня станет последней перед депутатскими каникулами. На ней должны рассмотреть ряд вопросов, связанных с бюджетом. Кроме того, предстоит утвердить сложение депутатских полномочий Вячеслава Ершова. В следующий раз депутаты соберутся в конце августа.

Положительный тест на COVID-19 у Махова был выявлен неделю назад. Депутат сразу ушел на самоизоляцию. В здании ЗСО провели санитарную обработку. Махов на звонок URA.RU не ответил.