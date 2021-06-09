Здание челябинского парламента экстренно обрабатывают от COVID

Коронавирус вновь проник в заксобрание Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В здании законодательного собрания Челябинской области 10 июня проводят экстренную антиковидную обработку. Как сообщил URA.RU спикер заксо Владимир Мякуш, поводом стал положительный тест на коронавирус у одного из депутатов. Народный избранник, его помощники и все контактные лица ушли на самоизоляцию.

«Во время одного из тестирований у депутата анализ показал положительный результат. Мы отправили его на самоизоляцию, срочно провели повторное тестирование. У всех остальных тесты отрицательные. Согласно требованиям Роспотребнадзора, сегодня в здании проводят санитарную обработку помещений», — пояснил URA.RU Мякуш.

По данным агентства, положительным оказался тест на COVID-19 у депутата от «Зеленой альтернативы» Михаила Махова. «Он уже сдал второй тест, результат отрицательный. Чувствует себя хорошо», — пояснил инсайдер. Сам Махов на звонок URA.RU не ответил.

Многие депутаты челябинского парламента уже вакцинировались от коронавируса, еще часть переболела. Это позволило с конца февраля возобновить очные заседания ЗСО. При этом часть депутатов по-прежнему участвует в них в онлайн-режиме.

В целом ситуация по заболеваемости коронавирусом на Южном Урале остается стабильной. По данным оперативного штаба, ежедневно в регионе фиксируется порядка 85 новых заболевших, смертность больных с COVID составляет 7-9 человек в сутки. Большая часть введенных с началом пандемии ограничений снята.