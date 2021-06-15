Курганцы пешком идут до озер, чтобы искупаться Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

При усилении жары курганцы не могут искупаться, так как ни один пляж в городе официально не открыт. Свое возмущение жители Кургана высказали в соцсети «ВКонтакте».

«На Голубых озерах можно купаться или еще все закрыто, и перекопана дорога?» — написал один из участников паблика «Инцидент/Курган».

На это сообщение поступил ответ от официальной группы мэрии Кургана. В нем говорится, что пробы воды в Тоболе на пляжах «Бабьи пески» на бульваре Солнечном не соответствуют санитарным нормам, поэтому купальный сезон в городе не открыт. Зона отдыха Голубые озера остается закрытой для посещения, поскольку находится в зоне лесов. По прогнозам синоптиков, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность — 5 класс горимости леса. В городе продолжает действовать особый противопожарный режим.

«К черту ваши нормы 30-ти летней давности! Тобол в Голубые озера не попадает. Просто работать нужно, штрафовать за любой огонь и все», — написал Александр Корельцев. Другие курганцы поддержали возмущение. Они уточняли, что идут купаться, а не костры жечь. А тем, кто нарушит запрет на разведение огня, рекомендуют выписывать штрафы.

Корреспондент URA.RU передает, что дорога на Голубые озера перекопана, машинам туда не проехать. Но некоторые курганцы идут пешком до озер, чтобы искупаться. На пляже не многолюдно.

URA.RU писало, что курганцам закрыли доступ к воде. На пляжах Кургана можно только загорать. Об этом 15 июня представители городской администрации сообщали на своем сайте.

На Голубые озера закрыт проезд для машин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU