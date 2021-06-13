Курганцам закрыли доступ к воде

На пляжах Кургана пробы почвы соответствуют нормам, а воды — нет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На пляжах Кургана можно только загорать. Об этом 15 июня представители городской администрации сообщили на своем сайте.

«Администрация города напоминает, что пока на курганских пляжах можно только загорать», — рассказали в пресс-службе мэрии. Власти отметили, что в городе есть три официальных места для отдыха — Бабьи пески, Голубые озера и пляж на бульваре Солнечном. В данных местах пробы почвы соответствуют норме.

Ранее горожане в группе соцсети «ВКонтакте» «Инцидент Курган» жаловались, что в городе не организован купальный сезон. «Пробы воды в реке Тобол брали неоднократно, но они не соответствуют санитарным нормам, поэтому купальный сезон в городе не открыт», — ответили на обращение представители мэрии. Голубые озера, по словам властей, нельзя посещать из-за того, что эта территория находится в зоне лесов, а в регионе действует запрет на их посещение.

Представители мэрии добавили, что территория Кировского пляжа не включена в перечень разрешенных мест для купания. Там есть омуты, сильное течение, а дно водоема не соответствует нормам.

На момент написания новости купальный сезон в городе был закрыт. Власти рассказали, что сообщат об открытии сезона отдельно. 9 июня во всей Курганской области не было открыто ни одного пляжа. Власти запретили купаться на трех участках реки Тобол.

Горожане ждут открытия купального сезона из-за жаркой погоды. 17 июня, по данным синоптиков, воздух прогреется до +36 градусов.