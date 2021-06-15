УГМК готовится показать уникальный погрузчик Фото: Анна Майорова © URA.RU

УГМК впервые публично представит погрузочно-доставочную машину ПДМ14, созданную совместно с чешским предприятием Ferrit. Уникальный шахтный погрузчик станет главным экспонатом УГМК на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

«Машина используется для погрузки и транспортировки сыпучих материалов на короткие расстояния. Может работать в низкопрофильных подземных шахтах, крупных подземных выработках или при бурении и строении туннелей», — рассказали в пресс-службе УГМК. Там добавили, что создавая машину, ставили перед собой задачу превзойти по многим показателям зарубежные аналоги.

Полное название машины — ПДМ14-УГМК Ferrit. В уральской компании ее в шутку называют «чемпионом в среднем весе». Грузоподъемность ковша составляет 14 тонн, что обеспечивает небывалую производительность погрузчика. Машина была введена в эксплуатацию в сентябре 2020 года. К концу 2021 года в УГМК обещают ввести следующую модель — ПДМ17-УГМК Ferrit, способную поднимать 17 тонн.

«Иннопром» будет проходить с 5 по 8 июля. Выставка будет организована в Екатеринбурге в 11-й раз. На выставке ждут председателя правительства РФ Михаила Мишустина и других российских первых лиц.

ПДМ14-УГМК Ferrit ввели в эксплуатацию в сентябре 2020 года Фото: пресс-служба УГМК