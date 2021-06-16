В Конгрессе США испугались, что Байден отдаст Путину Аляску

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Флаги иностранных государств. Челябинск, сша, флаг сша, флаг
В Конгрессе переживают из-за встречи с президентом РФ Фото:

В Конгрессе США опасаются, что президент страны Джо Байден может отдать штат Аляска российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом сообщила член Палаты представителей США Лорен Боберт.

«Я очень надеюсь, что Джо Байден не вернет случайно Аляску Путину на их встрече», — написала Боберт в Twitter. Она также отметила, что переживает из-за компетентности Байдена. «Сегодня я молюсь за Америку, потому что никогда не было более неквалифицированного человека, ведущего переговоры от нашего имени», — отметила Боберт.

Ранее стало известно, что начались переговоры Путина и Байдена. Президенты встретились в среду в Женеве на вилле Ла Гранж и пожали друг другу руки. Глав государств сопровождал президент Франции Эмманюэль Макрон. Предполагается, что после встречи политики не будут подписывать документы, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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