Начались переговоры Путина и Байдена. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
Началась встреча президентов России и США Фото:

В Женеве началась встреча президента России Владимира Путина с лидером США Джо Байденом. Трансляция ведется на сайте телеканала «Россия-24».

Встреча проходит на вилле Ла Гранж. Путин и Байден пожали друг другу руки и начали переговоры. Путина и Байдена сопровождает президент Франции Эмманюэль Макрон. Он отметил, что это честь для страны — встречать президентов.

Ранее стало известно, что Путин и Байден могут заключить совместные соглашения. Подписание будет зависеть от переговоров и решения президентов, сказал пресс-секретарь Путина.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...