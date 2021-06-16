Началась встреча президентов России и США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Женеве началась встреча президента России Владимира Путина с лидером США Джо Байденом. Трансляция ведется на сайте телеканала «Россия-24».

Встреча проходит на вилле Ла Гранж. Путин и Байден пожали друг другу руки и начали переговоры. Путина и Байдена сопровождает президент Франции Эмманюэль Макрон. Он отметил, что это честь для страны — встречать президентов.

Ранее стало известно, что Путин и Байден могут заключить совместные соглашения. Подписание будет зависеть от переговоров и решения президентов, сказал пресс-секретарь Путина.