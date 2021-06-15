Полиция вмешалась в историю со скандальным долгостроем из ХМАО

В истории со строительством ЖД-вокзала в Нягани будет разбираться полиция Фото: Илья Московец © URA.RU

Полиция Нягани проводит доследственную проверку из-за финансовых нарушений при строительстве городского железнодорожного вокзала. Об этом во время заседания Думы ХМАО сообщил председатель контрольно-счетной палаты Югры Владислав Маркунас, передает корреспондент URA.RU.

Тему задержки строительства ЖД-вокзала в Нягани поднял депутат окружной Думы Александр Мещангин. «Запрашивал информацию в депстрое Югры о сроках завершения строительства с указанием выделенных средств из бюджета автономного округа и обоснованных причинах не ввода объекта в эксплуатацию. Вразумительного ответа не получил. Сроки назывались, но не исполнялись. Куда много лет уходят бюджетные деньги, выделенные на строительство ЖД-вокзала Нягани — непонятно», — резюмировал народный избранник.

В ответ на это глава контрольно-счетной палаты ХМАО заявил, что по результатам проверок КСП прокуратура передала эти материалы в полицию. «По состоянию на пятницу прошлой недели происходит доследственная проверка в органах внутренних дел города Нягани», — прокомментировал Маркунас.

Источник URA.RU, знакомый с материалами проверки, рассказал, что контрольные органы выявили нарушения почти на 50 млн рублей. «Там претензии к тому, что часть выполненных работ не соответствует проектной документации. Также вскрылись факты оплаты за непоставленное инженерное оборудование», — сообщил инсайдер. В пресс-службу УМВД ХМАО был отправлен запрос URA.RU. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что вокзал в Нягани строится больше десяти лет. Изначально планировалось, что сдать его должны в 2013 году, но затем объект превратился в долгострой.