Экс-мэр Челябинска просит суд сменить ему колонию

Евгений Тефтелев ждет нового суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

Калининский районный суд Челябинска принял к производству заявление экс-мэра Евгения Тефтелева, осужденного за коррупцию, об изменении вида исправительного учреждения. Бывший градоначальник до сих пор остается в СИЗО, откуда подал ходатайство. Ему предписано отправиться в колонию строго режима

«С одной стороны Тефтелев имеет право просить суд заменить колонию строгого режима на СИЗО, — сообщил URA.RU источник в силовых структурах. — 11 августа истечет половина срока, назначенного ему судом, и он может уже подавать прошение о замене СИЗО на исправительные работы. С другой стороны он может просить заменить колонию строгого режима на колонию-поселение, где режим мягче. Учитывая состояние здоровья Тефтелева, суд должен пойти ему навстречу».

Согласно базе данных суда, заседание по рассмотрению заявления Тефтелева состоится 6 июля. В пресс-службе суда, а также в аппарате судьи Светланы Ермаковой, которая занимается данным процессом, на звонок URA.RU не ответили. Адвокаты Тефтелева от контактов со СМИ отказались.

Тефтелева и экс-начальника управления капстроительства мэрии Челябинска Евгения Пашкова ФСБ задержала 11 декабря 2019 года. Суд установил, что оба, когда работали в администрации, получили взятку от депутата гордумы Челябинска Сергея Селещука.

Тефтелев вину признал и сотрудничал со следствием. Суд приговорил его к 3,5 годам строгого режима и штрафу в 37,5 млн рублей, который он уже выплатил. Пашкову, который вину признал частично, назначили наказание в виде восемь лет строгого режима, без штрафа. Этот приговор оспорила прокуратура и адвокаты Пашкова. Дата рассмотрения апелляции еще назначена