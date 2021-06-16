Отель в Анапе оказался не достроен Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Россияне с ранним бронированием приехали в отель Анапы, но он оказался не достроен. Туристов отправили в соседний отель, в котором условия хуже, чем в обещанной гостинице. Об этом сообщили российские путешественники.

«После того, как в Анапе было анонсировано открытие четырехзвездочного отеля Corudo Family Resort & Spa, который позиционировал себя как роскошный, комфортабельный аналог заграничных турецких гостиничных комплексов, жители со всех концов России заранее начали бронировать туда туры», — сообщает «Ридус». Отель в Витязево должен был открыться 1 июня.

Издание сообщает, что туристов отправляют в соседний отель «Санмаринн». Там другие условия: это не первая линия на пляже, а также там нет детских развлечений и водных горок. Россияне могут отказаться от отдыха, если аннулируют тур. Путешественники опасаются штрафов за отмену отеля и отмечают, что при высоком спросе сложно найти хороший отель по аналогичной стоимости. «После закрытия Турции цены на черноморских курортах взлетели в среднем на 50−70%, поэтому фактически люди остались без выбора», — пишет издание.

Ранее в Турции упростили правила въезда для россиян. С 1 июня туристы из России могут не предоставлять справку об отрицательном ПЦР-тесте, если они привиты от коронавируса. Люди, которые не ставили прививку, могут въехать в Турцию со справкой об отсутствии коронавируса.