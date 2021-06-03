Турция упростила правила въезда для россиян

При въезде в Турцию пассажиров будут выборочно тестировать на коронавирус Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Власти Турции ослабили контроль над туристами. С 1 июня гражданам РФ, сделавшим прививку от коронавируса, больше не нужно предъявлять справку об отрицательном ПЦР-тесте, а непривитым россиянам можно въехать в страну, показав справку об экспресс-тесте на антигены. Об этом сообщила авиакомпания Turkish Airlines.

«Привитые туристы (в том числе, вакциной „Спутник V“) больше не должны предъявлять справку с ПЦР-тестом. Потребуется только сертификат о полной вакцинации, завершившейся не позднее чем за 14 дней до поездки в Турцию. Или справка о наличии антител после коронавируса, перенесенного в течение последних шести месяцев», — приводит объяснение Turkish Airlines «Интерфакс».

Сотрудники авиакомпании уточнили, что при въезде в Турцию пассажиров будут выборочно тестировать на коронавирус. Туристы смогут добраться до конечного пункта путешествия только при отрицательных результатах анализа. В противном случае россиян отправят на лечение.

Кроме того, туристы в течение 72 часов до прибытия в Турцию должны заполнить анкету на сайте авиакомпании — ее будут проверять при регистрации на рейс. Документ не потребуется транзитным пассажирам и детям младше 6 лет.

С 15 апреля Россия прекратила авиаперелеты с Турцией по причине роста заболеваемости коронавирусом в этой стране. Ранее говорилось о том, что рейсы в Турцию из России отменены до осени. Возобновления продаж планируется только после восстановления эпидемиологической обстановки в этой стране.