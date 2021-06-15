В Белоярском единороссы хотят сдать партбилеты перед выборами

Основной причиной называют скандал со скупкой голосов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в свердловское Заксобрание в 2021 году

Члены «Единой России» в Белоярском ГО (Свердловская область), а также части Октябрьского района Екатеринбурга готовятся сдать партбилеты накануне выборов в Госдуму и заксобрание. Причиной этого они называют скандал со скупкой голосов на праймериз. Документ имеется в распоряжении URA.RU.

Группа партийцев написала открытое письмо на имя председателя партии Дмитрия Медведева и секретаря Генсовета Андрея Турчака. «Среди готовых подписаться под этим письмом есть и члены партии „Единая Россия“, которые задаются вопросом, а стоит ли и дальше находиться в одних рядах с теми, кто использует такие запрещенные приемы?» — заявили авторы письма. Они призвали всех единороссов поддержать свое обращение, а к руководителям партии обратились с просьбой пересмотреть итоги праймериз в Белоярском избирательном округе.

Как писало URA.RU, по итогам праймериз первое место в списке занял директор ООО «Белоярскнефтепродукт» Евгений Казаков. Обладатель второго места — депутат свердловского заксобрания Олег Корчагин — обвинил его в скупке голосов и направил жалобу в оргкомитет праймериз. «Также туда независимо друг от друга поступили 11 заявлений с приложенными скриншотами переписки: инструкций от агитаторов Казакова, подтверждения факта голосования и последующего перевода денег», — сообщил Олег Корчагин. По его словам, за каждый голос переводили 500 рублей через Сбербанк-онлайн. Сам Казаков от комментариев отказался.

«Уже после проведения предварительного голосования в оргкомитет поступила жалоба одного участника на другого. Доводы были внимательно изучены. Достаточных доказательств предоставлено не было. Поэтому решений о снятии кандидатов не принималось», — прокомментировали в пресс-службе регионального отделения ЕР.

Фото: URA.RU