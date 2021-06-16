Власти Москвы заявили о миллионных штрафах за отказ от вакцинации

За отказ от вакцинации могут оштрафовать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Юридические лица заплатят штраф до одного миллиона рублей, а предприниматели — 50 тысяч рублей, если не выполнят требования об обязательной вакцинации. Об этом рассказал начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

«В случае невыполнения требования главного санитарного врача предусмотрена административная ответственность. Она сейчас уже в КОАПе есть, и штраф за невыполнение требований на индивидуальных предпринимателей составляет 50 тысяч рублей, на юридических лиц до одного миллиона рублей», — цитирует РИА «Новости» Данчикова.

В Москве и Московской области стартовала обязательная вакцинация от COVID-19. Прививки должны быть у 60% работающего населения. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что обязательная вакцинация от коронавируса введена не на всей территории страны. Об этом сообщает телеканал 360.

Ранее юрист объяснил, законны ли требования об обязательной вакцинации. По его словам, сотрудники могут отказаться, но тогда работодатель вправе не допустить их к работе.