Источник: силовики в ЯНАО остались без обмундирования

Источник уверил, что росгвардейцам приходится самим покупать себе обмундирование Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ямальское управление Росгвардии якобы из-за махинаций с госзакупками Росгвардии РФ осталось без формы. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Сотрудникам приходится докупать какие-то вещи за свой счет. Начальство объясняет это тем, что главный склад в Екатеринбурге, откуда поставлялась форма, арестован приставами из-за махинаций с госзакупками обмундирования», — поясняет инсайдер.

В 2020 году счетная палата провела аудит исполнения бюджета Росгвардии за 2019 год. Тогда и были выявлены факты махинаций с госконтрактами на закупку вещевого имущества, которые после подтвердились проверками генеральной прокуратуры и СКР. В управлении Росгвардии по ЯНАО оперативно прокомментировать ситуацию не смогли. На запрос корреспондента там пообещали ответить «в установленные законом сроки».

Ранее URA.RU сообщало, что управление Росгвардии в ЯНАО ждет проверка. Как пояснили в ведомстве, это плановое мероприятие.