Россия и США договорились вернуть послов

Владимир Путин встретился с Байденом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин договорились на встрече, что вернут послов. Об этом сообщили на пресс-конференции после встречи Путина и Байдена. Трансляция ведется на телеканале «Россия-24».

В конце апреля в МИД России вызвали заместителя главы дипломатической миссии США в РФ Барта Гормана. Ему передали список из десяти сотрудников дипмиссии США, которых в России объявили персонами нон грата. В ведомстве отметили, что это ответные меры на действия США, которые выслали сотрудников генконсульства России в Нью-Йорке и послов в Вашингтоне. Об этом пишет RT.