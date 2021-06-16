Россия и США договорились вернуть послов

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Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир на экране
Владимир Путин встретился с Байденом Фото:

Президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин договорились на встрече, что вернут послов. Об этом сообщили на пресс-конференции после встречи Путина и Байдена. Трансляция ведется на телеканале «Россия-24».

В конце апреля в МИД России вызвали заместителя главы дипломатической миссии США в РФ Барта Гормана. Ему передали список из десяти сотрудников дипмиссии США, которых в России объявили персонами нон грата. В ведомстве отметили, что это ответные меры на действия США, которые выслали сотрудников генконсульства России в Нью-Йорке и послов в Вашингтоне. Об этом пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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