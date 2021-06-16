16 июня 2021

Байден предупредил Россию о последствиях смерти Навального

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ТАСС , байден джо
Джо Байден высказался об Алексее Навальном Фото:

Президент США Джо Байден сказал, что последствия смерти оппозиционера и блогера Алексея Навального были бы «разрушительными» для России. Об этом Байден заявил журналистам на пресс-конференции.

«Я четко дал ему понять, что последствия [смерти Навального] будут разрушительными для России», — заявил Байден. Соответствующее заявление президент США сделал 16 июня в Женеве после встречи с президентом России Владимиром Путиным. Трансляция ведется на сайте телеканала «Россия-24».

Байден отметил, что будет поднимать вопрос о правах человека. «Очень четко сказал президенту Путину, что мы будем поднимать вопросы о фундаментальных правах человека, потому что это является нашей основой, это является очевидным», — сказал президент США.

Байден на встрече с Путиным поговорил о правах человека и Навальном. Путин ответил, что Навальный сознательно нарушил закон, поэтому теперь находится в колонии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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