Байден предупредил Россию о последствиях смерти Навального

Джо Байден высказался об Алексее Навальном Фото: Matt Slocum AP/TASS

Президент США Джо Байден сказал, что последствия смерти оппозиционера и блогера Алексея Навального были бы «разрушительными» для России. Об этом Байден заявил журналистам на пресс-конференции.

«Я четко дал ему понять, что последствия [смерти Навального] будут разрушительными для России», — заявил Байден. Соответствующее заявление президент США сделал 16 июня в Женеве после встречи с президентом России Владимиром Путиным. Трансляция ведется на сайте телеканала «Россия-24».

Байден отметил, что будет поднимать вопрос о правах человека. «Очень четко сказал президенту Путину, что мы будем поднимать вопросы о фундаментальных правах человека, потому что это является нашей основой, это является очевидным», — сказал президент США.

Байден на встрече с Путиным поговорил о правах человека и Навальном. Путин ответил, что Навальный сознательно нарушил закон, поэтому теперь находится в колонии.