Путин заявил, что Навальный сознательно нарушил закон

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Подача документов во ВЦИК Алексеем Навальным. Москва, навальный алексей
Владимир Путин заявил, что Алексей Навальный сознательно нарушал закон Фото:
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Дело Алексея Навального

Президент России Владимир Путин заявил, что блогер Алексей Навальный сознательно нарушал закон России, поэтому был заключен в колонии. Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции, проходящей после встречи с президентом США Джо Байденом. Трансляция ведется на телеканале «Россия-24».

«Этот человек [Навальный] знал, что нарушает действующие в РФ законы», — рассказал Путин во время-пресс-конференции. Глава государства отметил, что Навальный должен был отмечаться в правоохранительных органах. Однако блогер выехал за границу и провоцировал свое задержание, добавил Путин. «Байден затрагивал тему прав человека, говорили об этом по его инициативе», — подчеркнул глава РФ.

Путин встретился с Байденом 16 июня. Их переговоры состоялись в Женеве.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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