16 июня 2021

Джабаров назвал ключевые выводы после встречи Путина и Байдена

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Пресс-конференция по екатеринбургскому этапу международного турнира по женскому волейболу “Лига Наций”. Екатеринбург, флаг сша, соединенные штаты америки, usa
США изменили свое отношение к России Фото:

Прошедший российско-американский саммит с участием президентов обеих стран Владимира Путина и Джо Байдена говорит о выходе отношений государств на более высокий уровень. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Главное, что два президента проговорили почти два часа. Путин и Байден выразили удовлетворение. Байден впервые сказал, что мы понимаем друг друга. Встреча прошла в хорошем темпе и взаимопонимании. Она дала старт развитию отношений на более высоком уровне», — сказал Джабаров.

Он отметил, что во время саммита обсуждалась в том числе и Украина. «Наш президент сказал, что Байден тоже считает, что вопросы должны решаться в рамках Минских соглашений», — отметил сенатор. По его мнению, Украина расчитывала на другое. Теперь Украинский президент Владимир Зеленский пересмотрит свои взгляды, считает Джабаров.

Собеседник агентства заметил, что американская сторона отказалась от воинственной риторики и даже журналисты не задавали российскому президенту нелицеприятных вопросов. По его мнению, это говорит о том, что Россия может говорить с США, как партнеры.

В Женеве прошли переговоры Путина и Байдена. Президенты договорились, что Россия и США вернут послов, обсудили сотрудничество в Арктике и подписали совместный документ — заявление по стратегической стабильности. В нем указано, что ядерная война никогда не может быть развязана.

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© Служба новостей «URA.RU»
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