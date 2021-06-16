Зеленский на русском языке обратился к Путину из-за ДНР

Зеленский обратился к Путину во время интервью с иностранными журналистами Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Украинский лидер Владимир Зеленский на русском языке обратился к президенту РФ Владимиру Путину во время беседы с иностранными журналистами. Текст интервью опубликован на сайте главы Украины.

Зеленский напомнил представителям СМИ, что ранее Путин заявил о накопившихся вопросах в двусторонних отношениях с Киевом. Также президент РФ говорил о том, что Россия готова обсуждать с Украиной развитие двусторонних отношений, однако, по его мнению, разговаривать о проблемах Донбасса Зеленскому следует с руководством ДНР и ЛНР.

«Да и у нас может быть миллион вопросов. Но когда люди хотят закончить войну они говорят: да бог с ней, с той аджендой, давай встретимся, давай, поехали», — ответил Зеленский Путину. Его слова передает « Федеральное агентство новостей ».

16 июня на встрече с президентом США Джо Байденом Путин сказал, что Россия обязана реализовать минские соглашения. Он заверил, что страна пойдет по этому пути, если Украина готова к этому.