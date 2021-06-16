Путин высказался об обязательстве России по Украине

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Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир на экране
Владимир Путин сказал, что у РФ одно обязательство Фото:

Президент России Владимир Путин сказал, что Россия обязана реализовать минские соглашения. Об этом он сообщил на пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом.

«Что касается обязательств по поводу Украины, у нас обязательство только одно: способствовать реализации Минских соглашений. Если украинская сторона готова к этому, мы пойдем по этому пути, без всякого сомнения», — заявил Путин. Трансляция ведется на сайте телеканала «Россия-24».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инициативу президента Владимира Зеленского о реформировании или отмене минского формата. Она отметила, что подобные предложения были и раньше, но впервые появились заявления на уровне президента страны. Об этом пишет RT.

Путин встретился с Байденом 16 июня. Их переговоры состоялись в Женеве.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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