Путин высказался об обязательстве России по Украине

Владимир Путин сказал, что у РФ одно обязательство Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин сказал, что Россия обязана реализовать минские соглашения. Об этом он сообщил на пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом.

«Что касается обязательств по поводу Украины, у нас обязательство только одно: способствовать реализации Минских соглашений. Если украинская сторона готова к этому, мы пойдем по этому пути, без всякого сомнения», — заявил Путин. Трансляция ведется на сайте телеканала «Россия-24».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инициативу президента Владимира Зеленского о реформировании или отмене минского формата. Она отметила, что подобные предложения были и раньше, но впервые появились заявления на уровне президента страны. Об этом пишет RT.

Путин встретился с Байденом 16 июня. Их переговоры состоялись в Женеве.