Путин заявил, что ему есть о чем поговорить с Зеленским

Путин рассказал, о чем хочет поговорить с Зеленским Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру поговорить о вопросах международной безопасности. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. По его мнению, сначала необходимо обсудить отношения двух стран.

«Разумеется, нам всегда есть, о чем говорить, имея в виду, что мы соседи. Но сейчас дело даже не в этом уродливом проекте закона, а дело в том, что когда мы спросили на уровне администрации, а о чем же предполагается поговорить, мы получили ответ. В целом предлагалось говорить о международной безопасности», — рассказал Путин в интервью телеканалу «Россия 24»

При этом Путин отметил, что международная безопасность и глобальные вопросы важны для всех. Однако, по его мнению, в первую очередь необходимо обсуждать и решать проблемы, которые накопились между Россией и Украиной.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина появилось как «порождение советского периода». Так он отреагировал на предложение украинского президента Владимира Зеленского исключить русских из числа коренных народов Украины. Спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил Украину в травле россиян.