16 июня 2021

Банки предупредили россиян о росте ставок по кредитам

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Банки собираются поднимать ставки по кредитам Фото:

В ближайшее время ставки по кредитам вырастут на 0,3-1 п. п. Об этом сообщили представители российских кредитных организаций.

«В ближайшее время неизбежно удорожание кредитных продуктов. После того как ЦБ повысил ключевой показатель на рынке, ставки на кредиты вырастут в диапазоне 0,5—1 п. п., а на депозиты — 0,2—0,3 п. п.», — передают «Известия» слова зампреда правления Абсолют Банка Антона Павлова.

В МТС Банке считают, что стоимость кредитных продуктов на рынке увеличится на 0,3—0,5 п. п. в скором времени. Рост ставок по банковским кредитам будет пропорциональным повышению ключевой, хотя и не произойдет одномоментно, а растянется на несколько недель, спрогнозировал старший управляющий директор НКР Александр Проклов.

11 июня Центробанк РФ повысил ключевую ставку на 0,5%, до 5,5% годовых. Об этом сообщили по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике. Такое решение было принято в связи с тем, что российская и мировая экономика восстанавливаются быстрее, чем ожидалось ранее.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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