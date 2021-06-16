В Раде опасаются скорого уничтожения Киева из-за ситуации в ДНР

Если Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут наступление на Донбасс, Москве придется принять меры. Не исключено, что развяжется война, в ходе которой Россия нанесет удар по Киеву и одержит быструю победу. Так считает член парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин.
«Ответ российской стороны [на наступление ВСУ] включал бы, скорее всего, масштабную военную операцию включительно с высадкой в районе Одессы и даже, возможно, ударом в направлении Киева. Это не исключено физически до конца лета-начала осени, потому что основные российские подразделения еще остались у наших границ», — цитирует депутата РИА «Новости». Он уверен, что Россия способна одержать быструю победу в случае столкновения с Украиной.
Ранее бывший украинский премьер выступил с мнением, что Зеленский собирается развязать большую войну в Донбассе, передает Деловая газета «Взгляд». Однако Россия нарушила эти планы. Стране удалось «остудить горячие головы» на Украине благодаря проведению учений на юге и западе страны и за счет этого избежать конфликта.
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