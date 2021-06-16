Аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии в России

В число самых высокооплачиваемых профессий России вошли технический директор в сфере IT, разработчики и продакт-менеджеры. В среднем такие специалисты могут зарабатывать свыше 150 тысяч рублей в месяц.
«Самый высокий доход в России доступен техническому директору в сфере IT. В среднем такому специалисту российские работодатели предлагают 183 тыс. рублей в месяц», — сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру». Уточняется, что зарплата технического директора начинается от 135 тысяч рублей и может достигать 327 тысяч рублей.
На втором месте, по данным «Работы.ру», оказались разработчики приложений на языке, созданном внутри компании Google. В России Go-разработчики могут получать в среднем 165 тысяч рублей. Чуть ниже в рейтинге, с зарплатой в 156 тысяч рублей, оказались продакт-менеджеры.
В сфере управления персонала одной из самых высокооплачиваемых профессий стал генеральный директор — ему готовы предложить 150 тысяч рублей в месяц. В сфере дизайна больше всего могут зарабатывать продуктовый и UX/UI-дизайнеры — их зарплаты составили 118 и 106 тысяч рублей. Также на высокий доход могут рассчитывать специалисты в сфере производства. Например, в России главному инженеру готовы предложить зарплату в 99 тысяч рублей.
Среди юристов лучше всего оплачивается работа патентного поверенного — 94 тысячи рублей. Равный доход доступен российским каменщикам, которые делают кладку стен, монтируют железобетонные перекрытия и умеют работать с электроинструментами.
По данным Росстата, средний доход в России в 2020 году составил 32 422 рубля в месяц. После вычета НДФЛ она может снижаться до 28 207 рублей. Ранее сообщалось, что россияне зарабатывают 50 тысяч рублей в месяц, передают «Дни.ру».
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