Тюменский депутат призвал к обязательной вакцинации в регионе

Депутат Алексей Салмин (справа) предложил принудительно вакцинировать сотрудников, которые работают с клиентами Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Депутат Тюменской областной думы Алексей Салмин призвал ввести в регионе принудительную вакцинацию от коронавируса. Об этом он заявил на заседании, трансляция которого проходит на сайте парламента.

«Нам нужно вводить более жесткие меры по привитию населения от коронавируса. Именно тех, кто работает с клиентами. Ужесточить максимально, ввести принудиловку», — заявил депутат Тюменской областной думы от «Единой России» Алексей Салмин в ходе очередного заседания парламента.

Идею одобрил и губернатор Тюменской области Александр Моор, также выступивший в думе. «Единственный способ избежать непопулярных решений по закрытию (локдаун — прим.ред.) — это массовая вакцинация. Я поддерживаю Алексея Павловича (Салмина — прим.ред.). Обращаюсь ко всем предпринимателям и руководителям организаций, которые работают с людьми. Нужно мотивировать своих сотрудников к тому, чтобы ставить прививки», — отметил губернатор региона в рамках своей речи на заседании Тюменской областной думы.

Ранее URA.RU писало, что обязательную вакцинацию от коронавируса ввели в Москве и Московской области. Также такое решение принято в Сахалинской области.