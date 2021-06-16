Сергей Минаев нашел объяснение закрытым на замок мусорным бакам Кургана Фото: Размик Закарян © URA.RU

Писатель и главный редактор журнала Esquire Сергей Минаев предположил, что в Кургане закрыли мусорные баки, чтобы пенсионеры не могли воровать мусор. Фотографию с закрытыми на замок контейнерами он прокомментировал в очередном выпуске видеоблога на своем канале в YouTube. При этом он вспомнил, что неделю назад говорил, что красть в Кургане больше нечего.

«В центре города магазины повесили замки на мусорки, чтобы не [воровали] мусор, потому что пенсионеры и бездомные настолько хорошо живут в Кургане, что так и норовят чужое украсть, а именно мусор», — предположил Минаев. Он отметил, что теперь украсть мусор у них не получится. «В Кургане меня услышали. Я сказал, что это единственный город на святой Руси, где [воровать] нечего, кроме табличек со списанными автобусными остановками. Но оказалось, что есть чего», — добавил писатель.

О том, что в Кургане больше нечего воровать, Минаев предположил на прошлой неделе, когда увидел новость об украденных остановочных комплексах. В ноябре 2019 года губернатор Вадим Шумков также заявил, что «красть в Курганской области больше нечего». Этой фразой он описал социально-экономическую ситуацию в регионе. Цитата Шумкова быстро стала мемом и поводом для шуток со стороны шоумена Ивана Урганта. Спустя несколько дней губернатор повторил свое заявление.