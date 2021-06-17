Суд решил судьбу закрывшегося банка «Нейва»

Банк «Нейва», у которого в апреле отозвали лицензию, избежит банкротства и будет ликвидирован. Такое решение принял арбитражный суд Свердловской области, сказано в карточке дела. На процедуре ликвидации настаивали кредиторы и акционеры «Нейвы».
«Иск Центробанка РФ удовлетворить полностью», — говорится в решении судьи Натальи Соболевой. Процедуру ликвидации будет проводить Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Банкротство было бы возможно в том случае, если бы стоимость имущества «Нейвы» была ниже суммы обязательств перед кредиторами.
Сумма активов «Нейвы» на сегодняшний день составляет 9,6 млрд рублей, а обязательств — 9,2 млрд рублей, говорится в свежем отчете временной администрации банка, с которым ознакомилось URA.RU. К настоящему моменту «Нейва» закрыла все свои отделения, кроме центрального офиса в Екатеринбурге. Сотрудниками банка числятся 334 человека. 148 работников уже уволены, еще 142 находятся в режиме простоя.
ЦБ отозвал лицензию у свердловского банка «Нейва» 16 апреля. По данным регулятора, это произошло из-за нарушений федеральных законов и нормативных актов. В тот же день вкладчики атаковали офисы банка, на защиту точек выезжала Росгвардия. Банк «Открытие» был назначен банком-агентом, который возвращает деньги клиентов «Нейвы». В середине мая ЦБ обратился в суд с требованием ликвидировать «Нейву», о чем ранее просили кредиторы банка.
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