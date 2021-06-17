Суд решил судьбу закрывшегося банка «Нейва»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Банк «Нейва». Екатеринбург, вывеска, здание, банк нейва, нейва банк
Банк «Нейва» избежал банкротства Фото:
новость из сюжета
Отзывы лицензий у банков

Банк «Нейва», у которого в апреле отозвали лицензию, избежит банкротства и будет ликвидирован. Такое решение принял арбитражный суд Свердловской области, сказано в карточке дела. На процедуре ликвидации настаивали кредиторы и акционеры «Нейвы».

«Иск Центробанка РФ удовлетворить полностью», — говорится в решении судьи Натальи Соболевой. Процедуру ликвидации будет проводить Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Банкротство было бы возможно в том случае, если бы стоимость имущества «Нейвы» была ниже суммы обязательств перед кредиторами.

Новость по теме
Клиенты закрывшегося банка «Нейва» рискуют не вернуть деньги

Сумма активов «Нейвы» на сегодняшний день составляет 9,6 млрд рублей, а обязательств — 9,2 млрд рублей, говорится в свежем отчете временной администрации банка, с которым ознакомилось URA.RU. К настоящему моменту «Нейва» закрыла все свои отделения, кроме центрального офиса в Екатеринбурге. Сотрудниками банка числятся 334 человека. 148 работников уже уволены, еще 142 находятся в режиме простоя.

ЦБ отозвал лицензию у свердловского банка «Нейва» 16 апреля. По данным регулятора, это произошло из-за нарушений федеральных законов и нормативных актов. В тот же день вкладчики атаковали офисы банка, на защиту точек выезжала Росгвардия. Банк «Открытие» был назначен банком-агентом, который возвращает деньги клиентов «Нейвы». В середине мая ЦБ обратился в суд с требованием ликвидировать «Нейву», о чем ранее просили кредиторы банка.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...