Пермяки не захотели уходить на длинные выходные из-за COVID

Большинство пермяков затруднились ответить на вопрос о целесообразности введения дополнительных выходных дней Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Перми не хотят введения длинных выходных, по примеру тех, что введены в Москве из-за угрозы распространения коронавируса. Это выяснили аналитики портала SuperJob, опросив респондентов в российских городах-миллионниках. По итогам опроса 28% пермяков заявили, что не поддерживают идею введения нерабочих дней. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы.

«Жители Перми затрудняются ответить, хотели бы они введение ограничительных мер в своем городе. Почти каждый второй респондент (44%) не смогли дать однозначный ответ на этот вопрос. Остальные голоса разделились поровну: 28% процентов поддерживают ограничительные меры и 28% — против», — говорится в исследовании.

Больше всего убеждены в необходимости введения длинных выходных жители Екатеринбурга (41% опрошенных). Противников данной идеи среди городов-миллионников оказалось больше всего в Челябинске (49% горожан). Всего в опросе приняли участие 8000 респондентов.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил 15—19 июня нерабочими оплачиваемыми выходными в связи с ростом числа заболевших коронавирусом в столице. URA.RU рассказывало, что динамика по заболеваемости коронавирусом изменилась и в Пермском крае. В регионе вновь наблюдается рост числа зараженных.