16 июня 2021
15 июня 2021

Пермяки не захотели уходить на длинные выходные из-за COVID

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город в период самоизоляции 27 мая 2020. Пермь, пешеход, пешеход в маске
Большинство пермяков затруднились ответить на вопрос о целесообразности введения дополнительных выходных дней Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Жители Перми не хотят введения длинных выходных, по примеру тех, что введены в Москве из-за угрозы распространения коронавируса. Это выяснили аналитики портала SuperJob, опросив респондентов в российских городах-миллионниках. По итогам опроса 28% пермяков заявили, что не поддерживают идею введения нерабочих дней. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы.

«Жители Перми затрудняются ответить, хотели бы они введение ограничительных мер в своем городе. Почти каждый второй респондент (44%) не смогли дать однозначный ответ на этот вопрос. Остальные голоса разделились поровну: 28% процентов поддерживают ограничительные меры и 28% — против», — говорится в исследовании.

Больше всего убеждены в необходимости введения длинных выходных жители Екатеринбурга (41% опрошенных). Противников данной идеи среди городов-миллионников оказалось больше всего в Челябинске (49% горожан). Всего в опросе приняли участие 8000 респондентов.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил 15—19 июня нерабочими оплачиваемыми выходными в связи с ростом числа заболевших коронавирусом в столице. URA.RU рассказывало, что динамика по заболеваемости коронавирусом изменилась и в Пермском крае. В регионе вновь наблюдается рост числа зараженных.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...