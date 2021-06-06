Свердловские эсеры перед выборами остались без главного спонсора

Место главного спонсора свердловской «Справедливой России» вакантно с конца 2020 года, утверждают в партии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Партия «Справедливая Россия — За правду» — вторая политическая сила Свердловской области — лишилась генерального спонсора перед выборами в Госдуму и Заксобрание. Источник URA.RU, близкий к руководству региональной партячейки, сообщил о прекращении отношений с соучредителем компании «Екатеринбург-2000» (оператор сотовой связи «Мотив») Виталием Кочетковым. В окружении бизнесмена подтверждают это и называют условие для его возвращения в большую политику.

За три месяца до выборов в Госдуму и Заксобрание свердловские эсеры не развернули активную агитацию на улицах — если не считать визит в Екатеринбург лидера партии Сергея Миронова, точечную раздачу газет и персональную активность депутата Госдумы Дмитрия Ионина в Березовском округе. Хотя пять лет назад, в 2016-м, первые листовки эсеров можно было увидеть уже в феврале, вспоминают участники событий. Одни источники URA.RU в политтусовке говорят, что еще не время для билбордов, другие — объясняют относительную пассивность скромным финансовым положением.

В «СР» парируют, что агиткампания якобы ведется уже три месяца — с билбордами на окраине и ковровым распространением газет (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

«От спонсорской поддержки со стороны Виталия Кочеткова решено отказаться. Партия ищет новых партнеров», — говорит источник URA.RU, близкий к руководству свердловского отделения «СР».

Сотрудничество близкого к губернатору Евгению Куйвашеву Виталия Кочеткова со справедливороссами длилось несколько лет. Наиболее ярко оно проявлялось, когда партячейку контролировал экс-депутат Госдумы от Свердловской области, а ныне глава Омской области Александр Бурков. Считается, что при содействии Кочеткова Бурков (у них, вспоминает источник, было регулярное общение) согласился не соперничать с Куйвашевым на губернаторских выборах 2017 года и выставил вместо себя более слабого соратника — Дмитрия Ионина (тогда депутата Заксобрания от «СР»).

Наиболее активно «СР» и Виталий Кочетков сотрудничали при Александре Буркове (на фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

А в 2018 году «Справедливая Россия» была одной из площадок, используемых командой Куйвашева на выборах в гордуму Екатеринбурга. Тогда Кочетков считался координатором коалиции крупных предпринимателей, которая помогла губернатору зачистить мэрию от коррупции, сформировав ориентированную на него гордуму и назначив мэром замгубернатора Александра Высокинского. По итогам тех выборов «Справедливая Россия» получила в думе семь мест.

Предполагалось, что взаимовыгодное партнерство может продолжиться — уже в 2021 году, на выборах в Заксобрание и Госдуму. Но все изменили довыборы в гордуму Екатеринбурга осенью 2020 года, говорит источник URA.RU в партии.

В них победили Антон Швалев (округ №4, Верх-Исетский район) и Виталий Чачин (округ №9, Ленинский район). Первый в 2013—2019 годах был депутатом гордумы от «СР», а потом уехал в годичную командировку в Омск. Второй — под брендом партии участвовал в выборах в гордуму в 2018 году, но проиграл. Перед стартом довыборов эсеры рассчитывали, что Чачин и Швалев, как и два года назад, выдвинутся от их партии. Но они выбрали единственный беспроигрышный вариант — перешли в ЕР. По данным URA.RU, трансфер им обеспечил Кочетков: губернатор просил его подобрать адекватных кандидатов для партии власти.

«Переход Чачина и Швалева в „Единую Россию“ (сейчас они — сторонники партии — прим. URA.RU) был воспринят [„Справедливой Россией“] как предательство — со всех сторон», — описал источник, близкий к «СР». Несогласованное с областными властями выдвижение от эсеров православной активистки Оксаны Ивановой против Швалева было демонстрацией обиды, объясняет источник. «Никто о прекращении работы со старыми спонсорами вслух не говорил. Но думаю, все всё поняли», — добавил собеседник агентства.

Справедливороссы не простили свердловским властям и своему спонсору переход Антона Швалева (на фото) и Виталия Чачина под крыло «ЕР» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На разрыв отношений могут указывать свежие слухи про депутата гордумы Екатеринбурга от «Справедливой России» Александра Караваева (инсайдеры связывают его с Виталием Кочетковым, хотя подтверждений существования их союза нет). Рассказывают, что в последние недели Караваев вел с эсерами переговоры о выдвижении на выборы в свердловское Заксобрание, но получил отказ. Оперативно уточнить, так ли это на самом деле, не удалось: Караваев не ответил на звонок корреспондента.

Источники, находящиеся в общении с Кочетковым, утверждают: не «Справедливая Россия» отказалась от помощи со стороны Виталия Кочеткова, а сам бизнесмен дистанцируется от общественно-политических проектов. И якобы причина тому — уголовное дело в отношении ООО «Екатеринбург-2000». Обыски в компании в начале марта, по распространенному мнению, являются реакцией силовиков на вмешательство Кочеткова в процесс управления городом. Именно его считают автором двухлетней войны между депутатским большинством и мэром Александром Высокинским, ушедшим в отставку в декабре 2020-го.

«Он [Кочетков] вышел из политики — до тех пор, пока статусные офицерские чины не попросят его об обратном, показав ордер на выполнение государственной задачи.

Поскольку такого обращения не было, ни о каком финансировании «Справедливой России», «Единой России» или кого-то еще речи не идет», — говорит знакомый с бизнесменом политик. Получить комментарий самого Кочеткова к моменту публикации не удалось: в его приемной обещали передать запрос URA.RU.

Есть мнение, что уголовное дело против «Мотива» — ответ силовиков на войну между гордумой и мэрией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Так или иначе, кто теперь будет помогать «Справедливой России» на выборах, пока неясно. Собеседники в политтусовке называют три возможных источника доходов. Первый — собственный, в виде федеральной поддержки (силы, представленные в Госдуме, получают ежегодное финансирование из бюджета). Второй — продажа мест в Заксобрании. К примеру, сейчас обсуждается возможное выдвижение от эсеров единоросса Ильи Гаффнера (проигравшего на праймериз «ЕР») и экс-депутата Армена Карапетяна (со скандалом покинувшего свердловский парламент в мае 2018-го). Политолог Михаил Коробельников подтверждает действенность такого механизма: «Я слышал, что эсеры регулярно продавали места в списках (но, опять же, за руку не ловил): так, например, было [на выборах в гордуму Екатеринбурга] в 2013 году. На выборах в Заксобрание [в 2016 году] у них был крупный спонсор-депутат (вероятно, имеется в виду Виктор Маслаков, в этом году выдвигающийся от ЕР — прим. URA.RU)».

Экс-депутата, бизнесмена Армена Карапетяна называют одним из возможных спонсоров свердловской «СР» на выборах Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Третий возможный источник — средства екатеринбургского коммунального холдинга, который, по слухам, может вкладываться в госдумскую кампанию Дмитрия Ионина (сам он категорически отрицает такую связь). Инсайдер URA.RU, знакомый с ситуацией, говорит о неких договоренностях между эсерами и одной из крупных свердловских финансово-промышленных групп. Хотя в политтусовке сомневаются, что кто-то из больших местных бизнесменов решится финансировать оппозиционную партию без согласования с резиденцией главы региона. Лидер регионального отделения «Справедливой России» Андрей Кузнецов воздержался от комментариев по теме.