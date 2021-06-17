URA.RU выросло в рейтинге главных telegram-каналов России

Telegram-канал URA.RU стал одним из 50 самых читаемых в России по версии сервиса «Медиалогия» по итогам мая. В свежем рейтинге организации «Топ-50 Telegram-каналов СМИ по просмотрам — май 2021» канал агентства занял 48 место, поднявшись на одну позицию вверх. На ресурс в данный момент подписано почти 24,5 тысячи человек.
Рейтинг построен по среднему количеству просмотров одного поста канала Telegram. По данному показателю канал URA.RU в Telegram оказался рядом с каналами «Комсомольской правды», BBC, НТВ, «Новой газеты», Матч ТВ и «Коммерсанта».
Канал URA.RU в Telegram месяцем ранее впервые вошел в аналогичный рейтинг «Медиалогии» и занял 49 место. Одним из самых резонансных постов за май стало видео с комментарием представителя Кремля Дмитрия Пескова о встрече президента Украины Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным.
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