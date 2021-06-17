В ГИБДД хотят преподавать школьникам уроки вождения

Раннее начало обучения вождению положительно отразится на дисциплине, считает Михаил Черников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В российских школах во внеурочное время можно проводить занятия по вождению. Начать такой эксперимент следует с кадетских корпусов в отдельных регионах страны. Об этом заявил глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

«Получивший профессию водителя выпускник сможет быстрее реализовать себя как специалист и начать работать на предприятии, в организации, фирме», — цитирует Черникова «РИА Новости». Глава ведомства также отметил, что навыки вождения пригодятся выпускникам в армии, где данная профессия востребована.

Ранее депутаты Госдумы Гаджимет Сафаралиев и Александр Старовойтов поделились с URA.RU мнением о возвращении уроков ПДД и вождения в школы. По их мнению, в программу школьного образования России стоит вернуть практику, которая была широко распространена в СССР.