Во ФСИН составили рейтинг любимых писателей среди заключенных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, осужденный, зона, тюрьма, арестант, татуировка на руке, рука заключенного, зэк пишет письмо
Рейтинг любимых поэтов среди заключенных возглавил поэт Александр Пушкин Фото:

Самыми популярными поэтами среди заключенных в исправительных колониях и изоляторах стали поэты Александр Пушкин, Сергей Есенин и Михаил Лермонтов. Соответствующая информация представлена в рейтинге Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Согласно данным ФСИН, рейтинг самых читаемых поэтов возглавил Пушкин. Следом за ним идут Есенин, Лермонтов и Высоцкий. Также заключенные положительно высказываются о творчестве Блока, Цветаевой, Маяковского и Бродского. «Среди стихотворений Бродского наиболее востребованным стало „Не выходи из комнаты, не совершай ошибку…“. У Маяковского чаще всего читают стих, посвященный советскому паспорту», — передает ТАСС со ссылкой на исследование.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что в государственном выпускном экзамене (ГВЭ) в 2021 году примут участие 10,5 тысяч заключенных. Также в ведомстве отметили, что ЕГЭ в 2021 году планируют сдавать 262 человека в местах лишения свободы, передает RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...