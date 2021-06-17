Во ФСИН составили рейтинг любимых писателей среди заключенных

Рейтинг любимых поэтов среди заключенных возглавил поэт Александр Пушкин Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Самыми популярными поэтами среди заключенных в исправительных колониях и изоляторах стали поэты Александр Пушкин, Сергей Есенин и Михаил Лермонтов. Соответствующая информация представлена в рейтинге Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Согласно данным ФСИН, рейтинг самых читаемых поэтов возглавил Пушкин. Следом за ним идут Есенин, Лермонтов и Высоцкий. Также заключенные положительно высказываются о творчестве Блока, Цветаевой, Маяковского и Бродского. «Среди стихотворений Бродского наиболее востребованным стало „Не выходи из комнаты, не совершай ошибку…“. У Маяковского чаще всего читают стих, посвященный советскому паспорту», — передает ТАСС со ссылкой на исследование.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что в государственном выпускном экзамене (ГВЭ) в 2021 году примут участие 10,5 тысяч заключенных. Также в ведомстве отметили, что ЕГЭ в 2021 году планируют сдавать 262 человека в местах лишения свободы, передает RT.