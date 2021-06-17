Грабителей тюменского магазина задержали в Екатеринбурге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация
Грабители украли украшения стоимостью 190 тысяч рублей Фото:

Двое молодых людей ограбили ювелирный магазин в Тюмени, а задержали их уже в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Преступление попало на камеры видеонаблюдения.

«В полицию Тюмени поступило заявление от продавца ювелирного магазина. Она сообщила, что у нее похитили золотые изделия на сумму около 190 тысяч рублей. Молодой человек попросил показать товар, после чего схватил его и вместе с сообщником скрылся на машине», — рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Как сообщили силовики, позднее преступников задержали в Екатеринбурге. Сами они оказались жителями Барнаула. Ворованное к этому моменту они уже сбыли, попросив случайного прохожего сдать золото в ломбард.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени грабители заманивали жертв под предлогом свидания. Одному из пострадавших пришлось спасаться через окно.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...