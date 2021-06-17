Грабители украли украшения стоимостью 190 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Двое молодых людей ограбили ювелирный магазин в Тюмени, а задержали их уже в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Преступление попало на камеры видеонаблюдения.

«В полицию Тюмени поступило заявление от продавца ювелирного магазина. Она сообщила, что у нее похитили золотые изделия на сумму около 190 тысяч рублей. Молодой человек попросил показать товар, после чего схватил его и вместе с сообщником скрылся на машине», — рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Как сообщили силовики, позднее преступников задержали в Екатеринбурге. Сами они оказались жителями Барнаула. Ворованное к этому моменту они уже сбыли, попросив случайного прохожего сдать золото в ломбард.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени грабители заманивали жертв под предлогом свидания. Одному из пострадавших пришлось спасаться через окно.