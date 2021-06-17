17 июня 2021
16 июня 2021

Курганцы не могут оплатить картой проезд в автобусе за троих

© Служба новостей «URA.RU»
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С 15 июня на территории Курганской области вводится обязательный масочный режим. Виды города. Курган, автобусная остановка, автобус, пассажиры
Не всем пассажирам автобусов удается воспользоваться бесконтактной оплатой Фото:

В Кургане проезд в общественном транспорте с одной карты могут оплатить только два человека, а третьему приходится доставать наличные. Об этом жительница города написала на портале «Обратись».

«Практически все маршруты в городе принимают оплату банковской картой на двух человек, а на третьего — только деньгами. Я обычно еду с двумя детьми. За двоих у меня принимают оплату по банку, а за третьего банк уже оплату не проводит», — написала женщина. По ее мнению, такая ситуация ущемляет ее права как потребителя услуг.

На обращение ответили представители городской администрации. «Действующая система оплаты проезда предусмотрена программным обеспечением с целью исключения несанкционированных списаний», — объяснили в мэрии.

Ранее горожане жаловались, что с них дважды списывалась плата за проезд общественном транспорте. Тогда представители перевозчика ответили, что двойных списаний не бывает, так как система не позволяет этого сделать. Переход на бесконтактную оплату проезда в регионе связан, в том числе, с реализацией нацпроекта «Цифровая экономика».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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