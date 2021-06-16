С начала года в регионе зарегистрировали два ДТП с электросамокатами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане с начала года произошло два ДТП с электросамокатами. Об этом 17 июня URA.RU сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД областного УМВД России.

«Первого июня в 16:20 в Кургане на улице Дзержинского мужчина 1989 года рождения, управляя электросамокатом KUGO допустил столкновение с автомобилем Kia Sportage под управлением женщины 1981 года рождения. Транспортные средства получили механические повреждения», — рассказали в ГИБДД. 15 апреля мужчина на электросамокате наехал на животное.

В ведомстве отметили, что в ДТП никто не пострадал. У обоих мужчин не было водительского удостоверения и шлема. Их привлекли к административной ответственности.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае число задержанных водителей электросамокатов выросло с двух до семи. В Челябинске 15 июня мужчина на электросамокате наехал на женщину, из-за чего ее отправили на лечение. В Тюмени в ДТП с электросамокатом пострадал ребенок.

ДТП произошло 1 июня Фото: отделение пропаганды БДД Управления ГИБДД УМВД России по Курганской области