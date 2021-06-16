В Перми выросло число задержанных водителей электросамокатов

В Перми задержали семь водителей электросамокатов за неделю Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Пермском крае за неделю число задержанных водителей электросамокатов выросло с двух до семи. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по Пермскому краю.

«Правила дорожного движения нарушили в общей сложности семь человек. Трое из них были задержаны по ч. статье 12.7 Кодекса об административных правонарушениях за отсутствие прав категории „М“ на управление мопедами, а четыре человека по статье 12.6 за отсутствие защитного шлема», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

В своем Instagram ГИБДД сообщает, что несколько дней назад сотрудники ГИБДД задержали двух водителей электросамокатов за отсутствие прав категории «М». Как объяснила Пермская госавтоинспекция, электросамокат попадает под определение мопеда, так как обладает конструктивной скоростью более 50 км/ч и электродвигателем с мощностью более 0,25 кВт. Поэтому для вождения электросамоката требуются соответствующие права.

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят в Перми рейды, направленные на профилактику ДТП. Особое внимание стражи порядка уделяют водителям электросамокатов.

URA.RU писало, что жительница Челябинска серьезно пострадала в ДТП с электросамокатом. Ей придется пройти лечение. На предполагаемого виновника аварии составлено сразу три административных протокола. Жительница Тюмени покинула место ДТП, после того как врезалась на электросамокате в автомобиль. В аварии пострадал ребенок.