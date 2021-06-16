Заксобрание дало челябинскому губернатору новые полномочия

Алексей Текслер получил полномочия для «цифровой трансформации» Челябинской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Челябинской области Алексей Текслер получил новые полномочия по цифровизации региона. Соответствующие поправки внесли 17 июня в «Закон о губернаторе» депутаты областного заксобрания.

«Проектом предлагается внести изменение в Закон № 295-ЗО в части наделения губернатора полномочием на принятие нормативного правового акта, регламентирующего порядок создания и деятельности Центра управления регионом Челябинской области. Необходимость этого обусловлена Правилами создания и функционирования в субъектах РФ центров управления регионов», — следует из текста пояснительной записки. В ходе сессии изменения в закон были приняты.

Центр управления регионом (ЦУР) координирует мониторинг и обработку обращений и сообщений граждан. Он был создан на Южном Урале в 2020 году в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». В задачи ЦУР входит оперативное выявление и систематизация возникающих проблем, ускорение реакции на обращения, выстраивание механизмов обратной связи и информирования населения. Курирует работу ЦУР первый вице-губернатор региона Виктор Мамин.