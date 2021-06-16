16 июня 2021

Заксобрание дало челябинскому губернатору новые полномочия

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021. Второй день, гостиная губернаторов. Санкт-Петербург, текслер алексей
Алексей Текслер получил полномочия для «цифровой трансформации» Челябинской области Фото:

Глава Челябинской области Алексей Текслер получил новые полномочия по цифровизации региона. Соответствующие поправки внесли 17 июня в «Закон о губернаторе» депутаты областного заксобрания.

«Проектом предлагается внести изменение в Закон № 295-ЗО в части наделения губернатора полномочием на принятие нормативного правового акта, регламентирующего порядок создания и деятельности Центра управления регионом Челябинской области. Необходимость этого обусловлена Правилами создания и функционирования в субъектах РФ центров управления регионов», — следует из текста пояснительной записки. В ходе сессии изменения в закон были приняты.

Центр управления регионом (ЦУР) координирует мониторинг и обработку обращений и сообщений граждан. Он был создан на Южном Урале в 2020 году в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». В задачи ЦУР входит оперативное выявление и систематизация возникающих проблем, ускорение реакции на обращения, выстраивание механизмов обратной связи и информирования населения. Курирует работу ЦУР первый вице-губернатор региона Виктор Мамин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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