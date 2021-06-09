Челябинский губернатор добавил полномочий своему заместителю

Виктор Мамин получил новые полномочия для продвижения нацпроекта «Цифровая экономика» в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первый вице-губернатор Челябинской области Виктор Мамин будет отвечать за работу Центра управления регионом. Соответствующее распоряжение подписал глава области Алексей Текслер.

«Назначить первого заместителя губернатора Челябинской области Мамина В. В. куратором Центра управления регионом», — говорится в тексте документа. Распоряжение опубликовано 10 июня на интернет-портале официальной информации.

Центр управления регионом (ЦУР) — координационный центр по мониторингу и обработке обращений и сообщений граждан — появился в Челябинской области в 2020 году в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». В задачи ЦУР входит оперативное выявление и систематизация возникающих проблем, сокращение времени реакции на обращения граждан, выстраивание механизмов обратной связи и информирования населения.

Одним из последних примеров стала реакция губернатора и главы Челябинска Натальи Котовой на вырубку уникальной 115-летней даурской лиственницы, посаженной в Челябинске во время Русско-японской войны. За уничтожение символа, вызвавшего возмущение горожан, поплатились должностями два чиновника. Также с помощью ЦУР до родителей, купивших детям путевки в летние лагеря, доведут схему получения кешбэка (возврата до 50% от расходов).