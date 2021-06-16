Свердловскому студенту с зелеными волосами изменили оценку

Преподаватели, занизившие студенту оценку, избежали санкций от чиновников Фото: Анна Майорова © URA.RU

Студенту Уральского политехнического колледжа Роману Щербакову, которому занизили балл за дипломную работу из-за цвета волос, изменили оценку с «хорошо» на «отлично», сообщили URA.RU в пресс-службе свердловского министерства образования. Такое решение было принято на заседании апелляционной комиссии.

«В ходе проверки минобразования было установлено, что накануне по итогам защиты диплома этого студента мнение членов комиссии, заслужил ли он оценку „хорошо“ или „отлично“, разделилось в пропорции 50 на 50. При этом при оценке знаний учащегося в случае пограничной ситуации решение всегда должно приниматься в пользу экзаменуемого. Таким образом, решение комиссии было признано некорректным и пересмотрено», — говорится в заявлении минобразования.

Каких-либо санкций в отношении преподавателей колледжа не будет. «С преподавателями и директором была проведена серьезная беседа», — добавили в ведомстве. Сам студент на момент публикации был недоступен для комментариев.

Скандал с участием Романа Щербакова произошел, когда он опубликовал видео своего общения с аттестационной комиссией. В ролике слышно, как одна из преподавательниц, комментируя диплом Щербакова, заявила: «Тут совсем неоднозначно. Защита была хорошая, но твои зеленые волосы все испортили! Поэтому ты получаешь „хорошо“». На возражения студента члены комиссии заявили, что он «пришел как на дискотеку», забыв про дресс-код. Известно, что, помимо минобразования, в ситуации разбиралась прокуратура.