Губернатор ХМАО посетит Нижневартовск со спецмиссией

Мероприятия в рамках «Сабантуя» будут транслироваться в прямом эфире на YouTube Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова и заместитель премьер-министра республики Татарстан Василь Шайхразиев примут участие в церемонии открытия федерального Сабантуя в Нижневартовске. Об этом URA.RU рассказали в департаменте общественных коммуникаций Нижневартовска.

«Губернатор Югры Наталья Комарова и Василь Шайхразиев, вместе с представителями нижневартовской общественной национальной организации „Мирас“ возложат цветы к памятнику Герою Советского Союза Мусы Джалилю. Также они примут участие в церемонии открытия XXI Федерального Сабантуя», — добавили в пресс-службе мэрии.

Для гостей и участников мероприятия выступят творческие коллективы Нижневартовска, а также артисты государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан. В мероприятии примут участие представители Ульяновской области, которым передадут символ праздника, так как в 2022 Сабантуй состоится у них. Также в рамках федерального праздника пройдут соревнования по национальной борьбе куреш. Планируется, что его участниками станут порядка 60 человек. В мэрии также отметили, что оба мероприятия будут транслироваться в прямом эфире на YouTube.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО решили не отменять проведение федерального Сабантуя в Нижневартовске, но серьезно переработали его программу. Часть мероприятий отменили, а другие перенесли в онлайн.